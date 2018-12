Guarany inicia os trabalhos com bola e apresenta elenco

O Guarany de Sobral, patrocinado pela Uninta, apresentou na tarde desta quarta-feira (26), para a imprensa e sua torcida, seu elenco que irá defender o clube rubro-negro no início do ano de 2019, quando estará disputando o Campeonato Cearense da Primeira Divisão.





Os goleiros: Douglas, vindo Remo/PA; Dida do Independente do Pará e Dionanton do Pacajus. Os laterais que o Guarany de Sobral contratou são: Piauí, que estava no Ferroviário; Emerson e Cléverson; Rian e Makeca. Para a zaga chegaram: Ciro Luz, Alex Maranhão, Cleberson, Marcelo e Lucão.





Romário, Arthur, Jerson, Robson Alemão e Emerson Sobral, disputarão a vaga de volante. Para o meio campo foram chamados - Rodrigo (Ex-Grêmio de Anápolis) e Alan Fabrício (Uniclic). Atacantes para o Guarany de Sobral: Jeferson Maranhense, Pedro Neto, Waldison (Turquia), Azul (Macedônia), Sharlison, Brunão e Rodrigo (ex-Verdes Mares).





(Wilson Gomes)