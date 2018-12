Hernanes: São Paulo anuncia retorno do ídolo

O São Paulo anunciou neste sábado o retorno do meia Hernanes em definitivo.

Ele assinou por três anos com a equipe, na qual é ídolo da torcida.





A contratação gira em torno de 3 milhões de euros (R$ 13,3 milhões).





O jogador estava no Hebei China Fortune, da China, e vinha negociando sua volta ao futebol brasileiro nos últimos dias.





Na atual temporada, ele fez 14 jogos e marcou 4 gols pela equipe asiática.





No ano passado, Hernanes já defendeu a equipe tricolor por empréstimo, sendo essencial na campanha de recuperação do clube no Campeonato Brasileiro.





Em 2017, ele somou 19 jogos e 9 gols pelo time do Morumbi.





Essa será a 3ª passagem do craque pelo São Paulo, já que ele também vestiu a camisa tricolor entre 2005 e 2010, ganhando duas vezes o Brasileirão.