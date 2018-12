HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NA CIDADE DE FORQUILHA/CE

Na madrugada desta terça-feira, dia 25, por volta das 02:30h, foi registrado mais um crime de morte no Município de Forquilha. O homicídio aconteceu na avenida Grande Oriente Brasil, bairro Edmundo Rodrigues.





A vítima foi identificada como Francisco Moura da Silva, 40 anos, natural de Forquilha. Francisco Moura foi executada com vários tiros.





A Polícia Militar realizou diligências e conseguiu efetuar a prisão do acusado do crime, trata-se de Natanael Araújo Barbosa, 22 anos, natural de Caucaia.



PMs que efetuaram a prisão do acusado:



Sargento Lourenço;

Cabo Teles Fortes;

Soldado Washington.





A Perícia recolheu o corpo para ser necropsiado no IML de Sobral.

Acusado: Francisco Moura da Silva





(Sobral 24 horas)