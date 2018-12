I Congresso de Sobralense de Biomedicina reúne acadêmicos de todo o país

O Centro Universitário Inta (UNINTA) realizou entre os dias 19 e 23 de novembro o I Congresso Sobralense de Biomedicina, coordenado pelo Prof. Dr. Vicente dos Anjos Landim. O evento, que aconteceu nas dependências da instituição, teve as inscrições esgotadas e abordou o tema “Avanços e Perspectivas na Pesquisa e Atuação Biomédica”.





O congresso foi composto por diversas atividades, entre palestras, minicursos, workshops e oficinas. Contou com centenas de participantes, das localidades de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Fortaleza, Tocantins, Alagoas, São Paulo, Eusébio, e cidades da região norte do Ceará.

De acordo com o coordenador do curso de Biomedicina, Prof. Dr. Vicente dos Anjos Landim, o congresso teve como objetivo “proporcionar um fortalecimento do curso, propagando a Biomedicina em todo o Ceará e propiciando a valorização do profissional, mostrando todas as áreas onde o Biomédico pode atuar. Então, em tese, ampliar os horizontes para os estudantes, evidenciando o leque de oportunidades que estão disponíveis no mercado”, colocou o coordenador.





O evento recebeu palestrantes de grande renome nacional, entre eles esteve o Doutor mais jovem do Brasil, Dr. Guilherme Lopes, que é biomédico e já participou dos programas de TV aberta “Encontro com Fátima Bernardes” e “Domingo Espetacular”. Também estiveram presentes palestrantes vindos do norte e nordeste do país, que são considerados referências na profissão.





O coordenador, Prof. Dr. Vicente Landim, comentou sobre a importância do momento para o UNINTA. “Com a realização do I Congresso Sobralense de Biomedicina a instituição pôde ser notada por diversas áreas do país e todas as pessoas que chegavam se encantavam com a nossa estrutura e organização. Então, posso dizer que o nosso objetivo de explanar o curso para fora foi cumprido com muito êxito”, declarou.

Ainda em sua fala, o Prof. Dr. Vicente Landim, agradeceu aos colaboradores e planeja os próximos congressos. “Para este evento acontecer, nós contamos com centenas de pessoas envolvidas, entre acadêmicos e colaboradores, e sou eternamente grato a todos esses, por terem acreditado no projeto, que tende a crescer ainda mais para as próximas edições”.