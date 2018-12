I Prêmio Universitário UNINTA foi marcado pela emoção e centenas de trabalhos inscritos

O Centro Universitário Inta (UNINTA) realizou na noite do dia 4 de dezembro a cerimônia de entrega do I Prêmio Universitário da instituição. A iniciativa da Reitoria, idealizada pelo Magnífico Reitor Dr. Oscar Rodrigues Junior, contou com o total de 353 trabalhos inscritos, uma emocionante apresentação do ballet EDISCA e a presença de professores, estudantes e colaboradores que lotaram o Teatro São João, em Sobral.





Segundo o Dr. Oscar Rodrigues Junior, o evento tem o objetivo de incentivar a produção científica e o reconhecimento acadêmico. “Temos como obrigação estimular professores e estudantes do UNINTA a desenvolverem trabalhos científicos. Este Prêmio mostra que acreditamos no nosso corpo discente e no corpo docente, além de servir como reconhecimento dos trabalhos aqui desenvolvidos. Todos os participantes são vencedores e estão de parabéns’’, colocou o Reitor.





De acordo com a presidente da comissão organizadora, a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Profa. Dra. Chrislene Carvalho, a premiação foi realizada a partir de uma criteriosa avaliação.





“Premiamos os melhores trabalhos, nas categorias do ensino, da pesquisa, da extensão, cultura e da inovação. Contamos com o apoio de professores e diversos setores do UNINTA. Tivemos uma grande noite de consagração da educação, conhecimento, criatividade e perspectivas de melhorias para sociedade. Agradecemos a presença dos amigos, da família e toda comunidade acadêmica.”, destacou a Pró-Reitora.





Presente a cerimônia, a Pró-Reitora de Carreiras de Ciências Jurídicas, Humanas, Sociais e Tecnológicas, Profa. Ma. Eliza Angélica Rodrigues Ponte, falou sobre a importância do Prêmio. “É muito gratificante percebermos o envolvimento e a dedicação dos acadêmicos. Nosso maior patrimônio é o estudante e ao realizarmos uma premiação desta magnitude, o UNINTA mostra o compromisso de sempre investir na formação e qualificação de todos que fazem parte do nosso Centro Universitário’’, afirmou.





Um dos grandes vencedores da noite, Prof. Me. Adilson João Tomé Manuel parabenizou a comissão organizadora e comentou a experiência. ”Eu nunca tinha recebido prêmios desse tipo, foi uma experiência bacana! Acredito que no próximo ano o número de alunos inscritos irá aumentar. Foi uma iniciativa muito importante, não só para nós professores, mas, para os alunos que tiveram uma iniciativa a mais em colocar em ação nossa excelente estrutura. Sinto-me honrado em fazer parte desse time”, revelou o vencedor de três categorias.





Para Thanmilys Almeida, acadêmica do curso de Jornalismo, a noite foi inesquecível. “A sensação, foi indescritível. Até agora ainda não caiu a ficha, sabe? Trabalhei duro nesse projeto juntamente com minha orientadora Ana Karla Dubiela e agora é só aproveitar” declarou a emocionada estudante. Os estudantes vencedores de cada categoria, em cada curso, receberam dois mil reais como premiação e os orientadores mil reais, totalizando quase 140 mil reais em prêmios.