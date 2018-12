INDIVÍDUO ACUSADO DE ASSALTO CUMPRE PENA ALTERNATIVA NA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES, EM SOBRAL

Além de não ser um local adequado para o cumprimento de pena alternativa, Diene do Nascimento Lima, tem suas atribuições desviadas e está sendo o motorista particular da diretora Fátima Farias. O apenado que deveria prestar serviços gerais de jardinagem e limpeza da escola, está servindo para as demandas particulares da diretora, e ainda transporta alunos do ensino fundamental, dirigindo o veículo particular da mesma.





“Os funcionários estão revoltados, esse rapaz é tratado com todas as regalias que nem os funcionários concursados tem”, contou um adolescente. Fátima Farias tem o apenado como homem de sua confiança. Foi ela quem conseguiu os advogados do gabinete do prefeito Ivo Gomes, para representar, defender e amenizar a pena de Diene Lima nos processos criminais que responde na justiça.





Dentre os delitos que responde, Diene foi preso no dia 19 de julho de 2016, durante um assalto, na companhia de outros dois comparsas. Além de portar uma arma de fogo durante a abordagem da equipe do RAIO, ele havia tomado um Fiat Strada de assalto, próximo a Igreja da Ressureição. Semana passada Diene recebeu um prêmio da direção da escola durante uma homenagem promovido pela diretora Fátima Farias.





As mães estão aterrorizadas, querem transferir os filhos da escola Mocinha Rodrigues, mas temem represálias da direção da escola. O secretário de Educação Herbert Lima tem conhecimento do caso, mas nenhuma providência é tomada. O Conselho Tutelar já foi acionado e o caso já chegou ao Ministério Público Estadual.