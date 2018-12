DENÚNCIA DA CIDADE DE FORQUILHA!

Confira a denúncia na íntegra:

"Boa dia, venho através desse meio de comunicação informar o descaso do Banco do Brasil na cidade de Forquilha, de 3 caixas eletrônicos, um já isolaram por problemas o outro não funciona, e quando você que pegar um simples extrato o funcionário do Banco ainda que fazer a retirada para ser mas rápido coisa que não pode. Cadê o gerente do banco que não vê isso, o funcionário ajudar a pessoa que não sabe manusear o caixa eu concordo, mas fazer isso com todos é erradíssimo."