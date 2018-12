Jair Bolsonaro quer investigar denúncias de fraudes na Educação de Sobral

Prefeito Ivo Gomes, que gritou "ele, não", terá de recepcionar a equipe do homem, sim.



O presidente eleito Jair Messias Bolsonaro quer investigação na educação de Sobral. Segundo o CN7 apurou, o Ministério dos Direitos Humanos vai mandar uma comissão à Sobral no primeiro bimestre de 2019.





Dentre as fraudes que manipulam o resultado das avaliações do IDEB, SPAECE e a prova da prefeitura de Sobral, que também gera bonificação financeira para os diretores, coordenadores e alguns professores aliciados, aqui já denunciados, as disciplinas de geografia, história, ciências e língua estrangeira são excluídas da grade escolar dos alunos do 2º, 5º e do 9º ano. O prejuízo no aprendizado dessas crianças é incalculável, segundo especialistas.





As direções das escolas são autorizadas pela Secretaria de Educação de Sobral a colocar os professores de geografia, história e ciências para ministrarem as aulas de português e matemática nos dois tempos de segunda até sexta-feira. As diretoras das escolas falam para os pais que não precisam levar os livros para a escola.