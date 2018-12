Juazeiro do Norte é 2º lugar no índice de desenvolvimento econômico do Ceará

Segundo resultado do Índice Sebrae de Desenvolvimento Econômico Local (ISDEL), que relaciona indicadores em 5 dimensões como Capital Empreendedor, Tecido Empresarial, Governança para o Desenvolvimento, Organização Produtiva e Inserção Competitiva, o município de Juazeiro do Norte é o segundo de maior nível no Ceará, aparecendo no ranking com pontuação 0,399. A terra do Padre Cícero tem média superior ao Estado do Ceará que é de 0,365 e fica atrás apenas da cidade de Fortaleza (0,484). A primeira posição nacional ficou para São Paulo (0,538).





O indicador leva em consideração a escala de desenvolvimento de cada território, onde a escala tem variação de 0 até 1 a partir do cruzamento de 30 indicadores de fonte oficial como Inovação, Programas e Ações, Índice de Complexidade Econômica, Valor de Exportação e Escolaridade.





Os melhores indicadores do município foram a Governança para o Desenvolvimento (0,605) e o Capital Empreendedor (0,556). Para o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Michel Araújo, o ranking mostra o potencial de Juazeiro do Norte no que tange aos aspectos econômicos e sociais. “As ações que estamos promovendo nesta gestão com uma maior aproximação entre os setores públicos, privado e acadêmico se coloca no nosso território como uma das ferramentas principais na promoção e abertura de novos negócios”.





Para o Presidente da CDL Jovem Juazeiro do Norte, Douglas Feitosa, é intrínseco ao município características empreendedoras e que nesta nova temporalidade ações passam ser articuladas em prol da coletividade não apenas no fomento a abertura de novos empreendimentos como, consequentemente, na geração de emprego e renda, que leva a população um maior potencial de consumo, uma vez que o ranking traz indicadores de abrangências não apenas econômicas como também sociais. (Site Badalo)





