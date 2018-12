Ladrão invade capela de Fortaleza e rouba dinheiro dado por fieis

O cofre da capela, que fica no bairro Planalto Pici, foi arrombado e o dinheiro dos fieis levado. O crime ocorreu por volta das 2 horas da manhã.





Um bandido invadiu e roubou o cofre com dízimos e ofertas dos fiéis da Capela São José, no bairro Planalto Pici, em Fortaleza. O criminoso quebrou o vitral dos fundos da igreja e revirou várias salas, destruiu objetos, até chegar à secretaria, de onde subtraiu os valores, que seriam usados para manter o espaço.





Após quebrar o vitral da janela, o homem quebrou mais uma porta de vidro e teve acesso ao grande salão. A partir daí, arrombou e vasculhou várias salas do local, até chegar à secretaria. Lá estava o cofre com o dinheiro da igreja. Doações, ofertas e dízimos da semana foram levados pelo criminoso, que ainda deixou o local pela porta da frente. A capela fica na Avenida Carneiro de Mendonça.





A insegurança é tanta, que nem nas igrejas se consegue ter paz. Infelizmente, já é rotina a gente viver dessa forma. A gente está preparando um natal solidário para ajudar pessoas carentes, e o que sobra a gente também leva para os moradores de rua da Praça do Ferreira. Ele conseguiu extrair um valor… Infelizmente, é um prejuízo. Nós não temos renda. Tudo que a gente recebe é de dizemo, de oferta…”





O suspeito fugiu pela porta da frente, pulou as grades do pátio e fugiu. Uma das moradoras informou que a polícia esteve no local, mas não conseguiu capturar o suspeito. Ele seria usuário de drogas e possivelmente mora no bairro.





(Tribuna do Ceará)