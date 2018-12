LAMENTÁVEL! A SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL AGONIZA NA UTI!

O cidadão de nome Laécio Vasconcelos Andrade, 39 anos, sofreu uma lesão no braço esquerdo no dia 02 de dezembro do corrente ano. Laécio foi atendido no hospital Santa Casa de Sobral, o médico que o atendeu diagnosticou que seria necessário um procedimento cirúrgico e o mandou aguardar o retorno em casa. Já se passaram 15 dias e a vítima está sofrendo fortes dores e não tem condições financeiras para bancar a cirurgia.





Fonte: Sobral 24 horas