LANÇAMENTO DO LIVRO "A IMPLANTAÇÃO DA GRENDENE EM SOBRAL"

Nesta terça-feira (04-12-2018), o Espaço de Eventos da Grendene em Sobral foi palco do lançamento do livro das Edições UVA, A implantação da Grendene em Sobral: reflexões históricas, sociais e econômicas, organizado pela Vice-Reitora da UVA, Profa. Dra. Izabelle Mont’Alverne Napoleão Albuquerque e a Psicóloga Mestra e Coordenadora de Desenvolvimento Humano da Grendene, Ana Lívia Pongitori Gifoni Rangel.





O Diretor Industrial, Nelson Rossi, recepcionou os autores e convidados e, juntamente com Lívia Rangel, abriu os trabalhos com a descontração característica dos eventos da empresa. Em seguida, o Reitor da UVA, Dr. Fabianno Carvalho, destacou a importância da peça editorial da universidade e a Vice-Reitora Dra. Izabelle Albuquerque, falou em nome dos autores, lembrando que a ideia de um livro sobre a implantação da Grendene surgiu quando fora orientadora de mestrado da dissertação de Lívia Rangel, co-organizadora da obra.





Dividido em oito capítulos, o livro (que em breve estará disponível em e-book) inicia-se com o contexto antecedente à implantação da empresa, no qual o Dr. Herbert Frota discorre sobre a História da indústria calçadista e da indústria sobralense até 1994, seguido do artigo dos arquitetos Edison Aragão e Herbert Rocha sobre os impactos da implantação e crescimento da Grendene na infraestrutura urbana de Sobral e do texto do ex-Ministro da Fazenda, Maílson da Nobrega, que traz uma visão nacional do desenvolvimento da indústria a partir de suas origens e projeta cenários de futuro para a economia brasileira.





Os autores da segunda metade da coletânea pautam-se em uma visão mais humanista local, discorrendo sobre as contribuições da Grendene na expansão do conhecimento na zona norte do Ceará, da lavra do Reitor da UVA, Dr. Fabianno Carvalho e da Vice-Reitora Dra. Izabelle Albuquerque; sobre a integração entre as culturas gaúcha e cearense, pelas psicólogas Solange Melo Soares e Ana Lívia Gifoni Rangel. O conceito de sustentabilidade da Grendene, um dos casos apresentados na tese de doutorado da profa. Salvelina Lourenço e seu orientador Dr. José Milton de Sousa Filho é tratado no sexto capítulo da obra. Sobre as colaborações da Grendene para a promoção da saúde do trabalhador escreve o prof. Dr. Vicente Pinto, Diretor de Centro da UFC em Sobral. Encerrando a coletânea, o Pe. João Batista Frota, referência de trabalho social e humanitário, traz comovente testemunho que revela o papel da empresa como importante instrumento de combate à fome e à pobreza.





Foi uma noite memorável, com a presença de pessoas que de um modo ou de outro fazem parte da Grendene. Pessoas que fazem a diferença na sociedade e, sobretudo, fazem a Grendene ser o que é.