Landim diz que Estado precisa investir mais em polícia investigativa

Parlamentar disse que é inadmissível que vidas inocentes percam a vida como aconteceu em Milagres.

O deputado estadual eleito Guilherme Landim (PDT) foi um dos parlamentares diplomados para o próximo mandato da Assembleia Legislativa. A cerimônia aconteceu na tarde desta quarta-feira (19), no Centro de Eventos do Ceará. Landim comentou sobre a violência que atinge o interior principalmente na região do Cariri, onde vítimas inocentes morreram em uma tentativa de ataque a duas agências bancárias em Milagres.





"O governo do Estado tem feito um investimento gigantesco na área da Segurança. Acho que avançamos muito mas precisamos investir mais na inteligência, na polícia investigativa para que os crimes possam ser elucidados e os criminosos tenham a certeza de que não ficarão impunes. Não podemos aceitar que pessoas inocentes percam a vida como aconteceu em Milagres", concluiu.





O parlamentar disse que uma das bandeiras que tem bem definida é a Educação, que é uma marca de sua gestão quando esteve a frente do município de Brejo Santo por oito anos. "Quero trazer para a Asssembleia toda esta experiência que acumulamos para que possamos reproduzir esses resultados em outros municípios do Ceará", comentou.





Outra luta importante que o parlamentar pretende encabeçar é a chegada das águas do Rio São Francisco em terras cearenses. Segundo ele, essa luta não é só 'para matar a sede do povo do Ceará, mas também para garantir que haja um aumento da produção do setor agrícola do Estado'.





(Diário do Nordeste)