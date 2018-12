LEITOR ENVIA NOTA DE AGRADECIMENTO

"Venho aqui parabenizar o motorista do Uber da cidade de Sobral, Sr. João Batista, ontem solicitei um Uber com destino a rodoviária de Sobral, e só quando eu cheguei em Fortaleza eu percebi, que o celular do meu filho tinha ficado dentro do seu veículo, daí para minha surpresa, seu João Batista entrou em contato com a minha prima que reside nessa cidade. Hoje à noite ele foi deixar o celular na residência dela. Parabéns seu João Batista pela a sua honestidade."