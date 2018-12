MATANÇA: Mulher é morta com 10 tiros diante dos cinco filhos na zona Oeste de Fortaleza

Subiu para 471 o número de mulheres assassinadas no Ceará neste ano. A vítima mais recente da violência foi uma mãe de cinco filhos, de apenas 27 anos, morta dentro de casa, na zona Oeste de Fortaleza, na noite desta quarta-feira (26). O crime, com características de execução sumária, aconteceu no bairro Autran Nunes. A Polícia não tem, ainda, pistas dos assassinos.





Era por volta de 21h15, quando Emília Carolina Oliveira Guimarães estava em casa, na comunidade Portelinha, na companhia dos cinco filhos. De repente, alguém bateu à porta e chamou a vítima pelo nome. Ao abrir a porta, a mulher foi atingida com cerca de 10 tiros de pistola, a maioria na cabeça. Carolina tem morte imediata. Caiu sem vida diante das crianças.





Testemunhas relataram à Polícia que os assassinos estavam em um carro preto, que rapidamente deixou o local após o assassinato. Com a fuga dos assassinos, os vizinhos trataram de tentar socorrer a mulher, mas ela já estava sem vida. Mesmo assim, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para oficialmente constatar o óbito.





Policiais militares preservaram a cena do crime até a chegada das equipes da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





Números assustadores





Balanço Neste mês de dezembro de 2018, 33 mulheres foram assassinadas em 26 dias no estado. No ano, o acumulado é de 471 mortes violentas de mulheres, incluindo casos de feminicídio, latrocínio (roubo seguido de morte), lesão corporal seguida de óbito, achado de cadáver e homicídios comuns.





Somente no feriadão de Natal (entre os dias 21 e 25), foram registrados cinco casos de mulheres assassinadas na Grande Fortaleza, nos bairros Barra do Ceará e Granja Lisboa, na Capital; além de crimes do gênero em Pacajus, Caucaia e Maracanaú.





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)