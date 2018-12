Mega da Virada: apostador de Várzea Alegre é um dos ganhadores do prêmio de R$ 302 milhões

52 apostas dividirão o prêmio e cada um levará R$ 5.818.007,36.

Um apostador do município de Várzea Alegre, interior do Ceará, está entre os 52 ganhadores do prêmio de R$ 302, 5 milhões da Mega da Virada, sorteada nesta segunda-feira (31). Mesmo dividindo o prêmio, ele irá receber R$ 5.818.007,36.

As dezenas sorteadas foram: 05 - 10 - 12 - 18 - 25 - 33.





Segundo a Caixa Econômica Federal, cada aposta ganhadora levará R$ 5.818.007,36.

O valor total do prêmio superou a estimativa inicial da Caixa, que era R$ 280 milhões. A probabilidade de acertar todas as seis dezenas sorteadas é bem pequena: uma chance em 50 milhões.

Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para reclamar o prêmio. Depois desse prazo, os valores não reclamados serão repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).





PRÊMIOS DA MEGA DA VIRADA:





- 2009; duas apostas vencedoras - premiação total: R$ 144.901.494,92

- 2010; quatro apostas vencedoras - premiação total: R$ 194.395.200,04

- 2011; cinco apostas vencedoras - premiação total: R$ 177.617.487,60

- 2012; três apostas vencedoras - premiação total: R$ 244.784.099,16

- 2013; quatro apostas vencedoras - premiação total: R$ 224.677.860,08

- 2014; quatro apostas vencedoras - premiação total: R$ 263.295.552,64

2015; seis apostas vencedoras - premiação total: R$ 246.533.514,30

- 2016; seis apostas vencedoras - premiação total: R$ 220.948.549,30

- 2017; 17 apostas vencedoras - premiação total: R$ 306.718.743,71