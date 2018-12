MPE está de olho nos deputados Leônidas Cristino e Tim Gomes. Eles podem ter praticado abuso de poder religioso

O Deputado Estadual eleito no último pleito, André Fernandes (PSL) foi denunciado está semana pelo Ministério Público Eleitoral, por abuso de poder religioso, ocorrido durante o último pleito eleitoral. Segundo o MPE, Fernandes teria se beneficiado participando de cultos evangélicos durante a campanha.

Já em Sobral, além do empenho de uma igreja evangélica para eleger um grupo político, uma Fundação Privada ligada a esta igreja, foi beneficiada com uma doação majestosa através de projeto de Lei Ordinária, enviada pelo poder executivo, semanas antes das eleições. Após a sanção do prefeito Ivo Gomes (PDT), os então candidatos a Deputado Federal Leônidas Cristino (PDT) e Deputado Estadual Tim Gomes (PDT), participaram de culto comemorando a liberação do benefício (foto). O culto reuniu milhares de fieis da Igreja Cumprindo a Palavra, no bairro Sinhá Saboia, em Sobral, no Norte do Ceará.

Na imagem, aparecem os Deputados Leônidas Cristino e Tim Gomes, comemorando o apoio político dado pelo pastor e seus obreiros, no principal culto da semana. Os candidatos foram privilegiados perante milhares de fiéis durante o evento religioso, programado para a apresentação dos políticos, através do pastor Pedro Erich, dias depois que a Câmara Municipal de Sobral, ter aprovado a mensagem do prefeito Ivo Gomes, "doando" a quantia de 80 mil reais, ao Instituto Reviver Cumprindo a Palavra, ligada diretamente a igreja que leva o mesmo nome.