Novos tempos: Policiais que exterminaram assaltantes são homenageados em sessão solene

Efeito Bolsonaro. Em dois dias, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul matou dez bandidos, todos eles assaltantes de banco, envolvidos num duplo assalto, nos dias 3 e 4 de dezembro, que aterrorizou a pequena cidade de Ibiraiaras, localizada na região norte do estado, com cerca de 8 mil habitantes.





O povo reconheceu de imediato a corajosa atuação dos policiais, saudados como verdadeiros heróis.





Na última quinta-feira (19), o reconhecimento oficial da sociedade, através da Câmara de Vereadores de Passo Fundo (RS), cidade sede do 3º Batalhão de Operações Especiais (3º BOE), que homenageou a atuação dos policiais no combate a criminalidade, especialmente a memorável atuação mencionada.





Na prática do crime, os bandidos obrigaram reféns a formarem um cordão humano para que pudessem empreender fuga.





O detalhe revoltante é o de que todos os bandidos participantes da atividade criminosa tinham antecedentes graves e deveriam estar presos, cumprindo pena, mas estavam soltos em função dos inaceitáveis recursos proporcionados pela nossa Justiça.

Fonte: Jornal da Cidade Online