Os moradores do bairro Renato Parente, esquecido pelo prefeito Ivo Gomes, estão convivendo com uma cena inusitada, o bairro vem se tornando local para descarte de pneus velhos. Os pneus são jogados em terrenos baldios. Os moradores estão preocupados com a proliferação do mosquito da dengue, já que este tipo de produto é local ideal para moradia desse inseto. A moradora Marisa Donato fez o flagrante.

