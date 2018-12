PARCERIA GRENDENE E IFCE TRAZ OS PRIMEIROS RESULTADOS NA MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE SOBRAL

A Grendene acredita no investimento em conhecimento como alavanca para melhoria da qualidade de vida. Em 2016 a Grendene estabeleceu uma parceria de cooperação técnica com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) de desde então algumas ações foram realizadas tais como a Jornada da Tecnologia, inserção de estagiários do IFCE nos quadros da Grendene, visitas técnicas estudantis dentre outras. Os laços o meio acadêmico e a Grendene vem se fortalecendo e já se vislumbra a possibilidade de uma parceria com pesquisa científica, como maior profundidade teórica e aplicabilidade industrial.





Na quarta-feira (12-12 -2018) a Grendene entregou a revitalização das duas bancadas de automação para práticas com CLP (Controlador Lógico Programável) que inclui a doação, em parceria com empresa Siemens, de 2 kits de CLPs modernos que já possibilitam a aplicabilidade em Indústria 4.0, isto é, a 4ª. Revolução Industrial, cujos impactos são exponencialmente profundos e se caracteriza pelas tecnologias que permitem a fusão do mundo físico, digital e biológico.





Com esta doação os alunos do Instituto Federal vivenciam o contato com equipamentos utilizados pela Grendene, tornando-se profissionais mais qualificados para a carreira técnica na indústria.