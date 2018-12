Perseguição a suspeitos deixa PMs feridos após viatura derrubar poste em Horizonte

Três policiais militares ficaram feridos em conseqüência de um acidente ocorrido no começo da manhã desta quinta-feira (13), na periferia da cidade de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A viatura que eles ocupavam se chocou contra um poste da rede de iluminação pública. O fato aconteceu quando a patrulha perseguia criminosos.





Os militares foram retirados da viatura com a ajuda de populares e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Outras patrulhas da PM compareceram ao local do acidente e auxiliaram os PMs feridos.





A viatura ficou com a parte frontal destruída devido ao impacto do choque com o poste, que caiu. Moradores disseram que os militares sofreram apenas ferimentos leves, já que o veículo da PM possui airbag. Uma equipe da Perícia Forense deverá ir ao local realizar levantamentos de praxe.





Não há informações de prisões dos suspeitos.





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)