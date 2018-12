PM DE COREAÚ PRENDE FORAGIDO DA JUSTIÇA COM DROGAS E ARMADO COM UMA PISTOLA

Na noite desta segunda, dia 3, Policiais Militares do Município de Coreaú efetuaram a prisão em flagrante de Alison da Silva Lima, foragido da cadeia pública de Coreaú. Com o acusado, os PMs encontraram uma pistola calibre 380 com numeração raspada, 9 munições, cocaína e maconha.

A prisão se deu após o recebimento de denúncias anônimas, relatando que em uma residência no distrito de Ubaúna estava sendo utilizada para tráfico ilícito de drogas.





O indivíduo preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, para a lavratura dos procedimentos legais.





Os Policiais que participaram prisão foram: Sargento Vasconcelos, Soldado I. Silva e Soldado Felipe Sousa.