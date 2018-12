PM RECUPERA MOTOCICLETA ROUBADA E PRENDE FORAGIDO DA CADEIA PÚBLICA DE SOBRAL

Policiais militares da Uniseg Sobral capturaram na manhã desta terça-feira (04) um indivíduo foragido da cadeia pública de Sobral e recuperam uma motocicleta tomada de assalto.





Ao avistaram um elemento suspeito, a composição policial se aproximou do mesmo para realizar a abordagem policial, momento em que o suspeito empreendeu fuga. Os policiais militares deram início a perseguição policial, conseguindo alcançá-lo e rendê-lo. No momento foi contatado que o abordado era fugitivo da cadeia e havia realizado o roubo de uma moto no início da manhã.

Fugitivo da cadeia pública de Sobral





O veículo foi recuperado e devolvido ao proprietário.





O elemento capturado foi recolhido à prisão.