Polícia Civil apreende mais dois mil calçados falsificados após operação

Uma operação realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do 5º Distrito Policial (Parangaba), resultou na apreensão de milhares de calçados falsificados. O fato ocorreu na rodovia federal BR 116, no bairro Messejana, Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3), em Fortaleza. A carga falsificada estava escondida em uma caminhão.

Os investigadores já vinham atuando para desarticular grupos especializados na fabricação, distribuição e receptação de produtos falsificados e adulterados. Na última quinta-feira (6), devido a constantes operações na feira pública da Parangaba, os policiais receberam informações que um caminhão chegaria em Fortaleza, oriundo de Minas Gerais, com várias caixas de calçados falsificados de diversas marcas.

A equipe foi até o local de entrega, na BR 116 (Rodovia Santos Dumont), e, ao avistarem o veículo suspeito, resolveram abordá-lo. Após identificarem o condutor, passaram a revistar a mercadoria, já que o motorista aparentava não saber da origem, pois era empregado de uma transportadora. Em breve busca, perceberam que as informações eram procedentes, pois havia várias caixas, cada uma contendo vários pares de tênis aparentemente falsificados, sobretudo de marcas esportivas norte-americanas.





Os produtos foram apreendidos e encaminhados para o 5º DP para contagem e averiguação. No total, 2.558 calçados foram apreendidos. A Polícia Civil segue com diligências para identificar pessoas envolvidas no crime. Os fabricantes dos produtos originais foram notificadas para comparecerem à delegacia, por se tratar de um crime de ação pública condicionada que necessita de representação. Um inquérito policial vai apurar os crimes de associação criminosa, sonegação fiscal, fraude no comércio e crime contra a propriedade intelectual.





Fonte: Polícia Civil/CE