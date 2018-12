Polícia Civil de Jijoca de Jericoacoara fecha pontos de venda de drogas

Em decorrência dos trabalhos investigativos da Delegacia Municipal Jijoca de Jericoacoara, a equipe formada pela Delegada Titular, Sâmella Saraiva, com os Inspetores e Escrivães da delegacia com apoio de Inspetores da DRACO, fecharam dois pontos de venda de drogas no município de Jijoca de Jericoacoara. Uma pessoa foi detida em flagrante e foram apreendidos R$ 438,60 em dinheiro, 1,078 Kg de Maconha, 155 g de Crack, 118 g de Cocaína, e 2 motos. Os policiais ressaltaram que as investigações continuarão no intuito de desbaratar a rede de tráfico na região.





Fonte: O Acaraú