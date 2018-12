POLÍCIAS CIVIL E MILITAR DE VARJOTA EM AÇÃO!

As equipes de policiais civis e militares da cidade de Varjota, na data de hoje, dia 06 de dezembro de 2018, por volta de 11 horas da manhã, cumpriram um mandado de busca e apreensão nas casas de familiares de Fabrício Ferreira Porfírio, vulgo "Pelado". A equipe da Polícia Civil, comandada pelo delegado Afonso Timbó, juntamente com a equipe da polícia militar comandada pelo Sargento Teixeira realizaram as buscas, durante as diligências foram encontradas no interior da residência, do cunhado de Pelado, duas armas de fogo, sendo 2 revólveres calibre 38 e 20 munições intactas do mesmo calibre. O armamento estava enterrado em baixo de um fogão artesanal na cozinha da residência e os policias com muita dificuldade conseguiram desenterrá-las. Foi dado voz de prisão ao proprietário da residência, indivíduo de nome Raimundo Nonato Januário da Silva, o qual foi levado à delegacia de Varjota, onde foi autuado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Após a lavratura do procedimento criminal o autuado foi encaminhado para a cadeia pública local e está à disposição da justiça.