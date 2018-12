Polícia Civil prende 2º suspeito do caso de corpos decapitados encontrados na Lagoa do Urubu

A Polícia Civil prendeu o segundo suspeito na casa de sua mãe na manhã desta quarta-feira, 12, no bairro Floresta.

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira, 12, o segundo suspeito do caso de quatro cabeças decapitadas nas proximidades da Lagoa do Urubu, no bairro Floresta. O crime ocorreu no dia 30 de outubro e os corpos foram encontrados na manhã do dia seguinte. Segundo o delegado do 7º Distrito Policial (DP) do Pirambu, Marciliano Ribeiro, 39, ao todo 12 pessoas estão envolvidas no ato criminoso. Entre elas, três menores de idade.





Conhecido como “Bébeu”, ele foi identificado como Mateus da Silva Simplício, 20, e preso na casa de sua mãe, no bairro Floresta, nesta quarta. “Ele falou tudo, confirmou e deu detalhes de como aconteceu [o crime]. Houve tentativa de fuga [das vítimas] e luta corporal”, afirmou o delegado Marciliano Ribeiro. As vítimas foram esfaqueadas no rosto e tiveram as cabeças decapitadas. Mateus tem três mandados de prisão em aberto e já era foragido da Casa de Privação Provisória de Liberdade (CPPL) 9, acusado de porte de armas.





“No dia em que encontramos as cabeças, pegamos relatos de que expulsaram as pessoas, causando desordem e terror mesmo na região”, declara o delegado. Até o momento, já foi preso outro suspeito envolvido no crime pelo 8º DP, do bairro José Walter. Foi identificado como Robson Barros Morais, 30, cujo apelido é “Bebê”, no dia 31 de outubro. Ele responde por homicídio qualificado e também confirmou as acusações.





As vítimas foram mortas por membros da organização criminosa Guardiões do Estado (GDE) e faziam parte do Comando Vermelho (CV) e não foram identificadas, segundo informa o delegado. Os próximos procedimentos serão o encaminhamento do acusado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pelas investigações do caso junto ao 7º DP. O delegado Marciliano Ribeiro esclarece que Mateus será indiciado pelo DHPP por crime de organização criminosa.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações da Polícia por mensagens de whatsapp ou ligação pelo número (85) 9.8541-8614. A identidade será preservada. O Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) é (85) 3257-4807 ou ainda por mensagens pelo whatsapp do DHPP (85) 9.9111-7498. O sigilo é garantido.