POLÍCIA CIVIL PRENDE MULHER ACUSADA DE ASSASSINAR O PRÓPRIO COMPANHEIRO EM IGUATU/CE

Na manhã desta quinta-feira (20/12/2018), a Equipe de Investigações da Delegacia Regional de Polícia Civil de Iguatu/CE deu pleno e total cumprimento a um Mandado de Prisão Preventiva em face da pessoa de Josefa Tainar da Silva Lopes (22 anos), acusada de assassinar o próprio companheiro no dia 19/02/2017, no Sítio Lagoa Seca (Sítio Cajueiro), próximo ao Aeroporto, em Iguatu/CE.









ENTENDA O CASO





No dia 19/02/2017, no Sítio Lagoa Seca (Sítio Cajueiro), em Iguatu/CE, pessoa de Josefa Tainar da Silva Lopes discutiu com o seu companheiro, a pessoa de José Félix de Oliveira (53 anos) e acabou desferindo golpes de faca contra a vítima, ocasionando sua morte imediata. Desde a data do crime, TAINAR estava foragida e encontrava-se em local incerto e não sabido.









A INVESTIGAÇÃO





A POLÍCIA CIVIL de Iguatu/CE apurou o caso e ao final das investigações solicitou junto ao Poder Judiciário a decretação da Prisão Preventiva de JOSEFA TAINAR, o que foi prontamente atendindo pela Justiça. Através de um serviço de investigação e de inteligência policial, a EQUIPE DA POLÍCIA CIVIL conseguiu a informação de que a infratora estava residindo no Sítio Corujas, Bairro Lameiras, zona rural do Município do Crato/CE, Região do Cariri. Então, a EQUIPE foi até o local e conseguiu localizá-la e prendê-la, sendo a infratora conduzida para a Delegacia Regional de Iguatu/CE e depois para a Cadeia Pública local, onde aguardará o seu julgamento atrás das grades.





A infratora JOSEFA TAINAR passou cerca de 1 ano e 10 meses foragida, mas foi capturada pela EQUIPE DA POLÍCIA CIVIL e agora irá responder na Justiça pelo crime de Homicídio Doloso Qualificado, cuja pena varia de 12 a 30 anos de reclusão.