POLICIAIS DO RAIO APREENDEM PISTOLA NO BAIRRO ALTO DO CRISTO

No final da manhã de ontem (16/12), a Equipe RAIO 02 recebeu uma ocorrência via Ciops, para verificar homens em atitude suspeita no bairro.





Ao chegar no local indicado, dois homens tentaram empreender fuga por uma residência, porém não conseguiram, realizando buscas no local, os militares encontraram uma Pistola Taurus HC Plus, calibre .380 com cinco munições intactas.





Júlio Yan de Lima Vasconcelos e Franciscano Teixeira Marques foram presos e conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral.





(Sobral 190)