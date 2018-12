Polícias do Ceará e Rio Grande do Norte prendem universitário que escondia armas de quadrilha que age nos dois estados

Policiais da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor), em investigação conjunta com o Grupo Tático Operacional (GTO) de Mossoró e o Grupo de Ações Táticas (GATE) do Ceará, prenderam na manhã desta segunda-feira (3),, em flagrante delito, o estudante universitário de Direito, Ildone Cavalcanti de Freitas Fernandes, natural de Mossoró/RN. A prisão aconteceu na zona rural do Município de Dix-Sept Rosado/RN.





Após uma denúncia anônima, dando conta de que Ildone estaria com armas escondidas em sua fazenda, armas estas que poderiam ser usadas em ações criminosas na divisa entre os Estados do Rio Grande do Norte e Ceará, os policiais militares do GTO e do GATE/CE, bem como equipes da Deicor, se uniram e deflagraram nas primeiras horas de hoje a operação policial.





No momento da incursão não houve nenhuma reação por parte de preso. Após autorizada a entrada em sua residência, foi feita uma busca e encontradas cinco armas de fogo, sendo três revólveres calibre 38, um deles com numeração raspada; uma pistola calibre 380; uma espingarda calibre 12, estas duas últimas com registro, além de vasta munição para os três tipos de armamento (cerca de 160). Também foi encontrada uma pistola de marca Airsoft, além de maconha,cocaína e balança de precisão e a quantia de R$ 680,00.





O acusado foi encaminhado para a delegacia de plantão de Mossoró, onde foi autuado por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, munições, receptação, e tráfico de drogas.





(Blog do Fernando Ribeiro)