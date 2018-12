Por ciúmes, homem mata companheira dentro de festa na zona rural de Santa Quitéria/CE

Um crime bárbaro chocou os moradores de Santa Quitéria na madrugada deste domingo (02). Uma jovem foi morta a facadas por seu namorado, após uma discussão, na Fazenda Jardim.





Segundo informações obtidas pelo A Voz de Santa Quitéria, Carliane Barbosa Teixeira, 34, estava em uma festa, acompanhada de seu companheiro, Elias Possidônio de Farias, 36. Após saírem do evento, Carliane e Elias discutiram rapidamente e em seguida, ele a golpeou com várias facadas, vindo a óbito no local.





Os populares que estavam próximos da cena do crime, ao ouvirem gritos de socorro correram, mas a jovem já estava morta. Indignados com o ato, amarraram o acusado até a chegada da Polícia Militar, que conduziu o mesmo para a Delegacia Regional de Polícia Civil, em Canindé, onde foi autuado em flagrante. Elias confessou a motivação do crime, por ciúmes da vítima.





O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Canindé, onde deverá ser liberado nas próximas horas.





A Voz de Santa Quitéria apurou ainda, segundo pessoas próximas ao casal, que ambos já vinham em um relacionamento bastante conturbado, culminando na forma bárbara que interrompeu a vida da jovem.





De acordo com o comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar, Tenente Diogo, o acusado deverá ficar recolhido na Cadeia Pública de Santa Quitéria.





Este é o segundo feminicídio registrado neste ano no município.





Fonte: A Voz de Santa Quitéria