PRF flagra na BR 222 em Sobral motocicleta a 166km/h

Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que teve início no dia 14 de dezembro e tem como objetivo reduzir a violência no trânsito. Dentro da Rodovida foi implementando a Operação Natal e, nas primeiras 24 horas de atividade, 2.180 motoristas trafegando com excesso de velocidade pelas rodovias federais do estado do Ceará. A operação teve início na manhã desta sexta-feira, 21.

Um desses flagrantes ocorreu na BR 222 em Sobral/CE onde foi constatado uma motocicleta realizando ultrapassagem irregular a uma velocidade de 166 km/h, quando o limite para o local seria de apenas 100.

A operação Natal segue até o fim da noite a próxima terça-feira, 25, fiscalizando locais e horários de maior fluxo de veículos.





BDcom PRF/CE