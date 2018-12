RADIALISTA É ENCONTRADO MORTO NA MANHA DESTE DOMINGO EM TIANGUÁ

O Sr. Itamar Rodrigo Manso, 51 anos, grande profissional de Rádio mais conhecido como Rodrigues Júnior, radialista esportivo da Rádio Santana FM de Tianguá, faleceu neste domingo, dia 09, em Tianguá.





O corpo de Rodrigues Júnior foi encontrado por populares no início da manhã de hoje no riacho sob a ponte Gerardo Saraiva, próximo a rua Palmeira Comprida, na entrada para o Sítio Pé do Morro.





Ainda não se sabe com precisão a causa da morte. Rodrigues Júnior sofria de depressão há alguns anos.





Que Deus conforte os familiares e amigos neste momento de dor.





(Ibiapaba 24 horas)