Renovado, Guarany inicia Estadual querendo Copa do Brasil

Sob o comando técnico de Anderson Batatais, nova comissão técnica e reforços conhecidos no futebol cearense, Cacique do Vale quer fazer um bom Campeonato Cearense para alçar voos mais altos no cenário nacional.





Sob a supervisão do treinador Anderson Batatais, o novo elenco do Guarany de Sobral tenta aproveitar ao máximo o pouco de tempo que resta, antes da estreia em campo no dia 5 de janeiro contra o Horizonte, no Estádio Domingão, casa do adversário. A partida, marcada para 16h, abre as disputas da Série A do Campeonato Cearense 2019. A fase inicial do Estadual se estenderá até o dia 30 deste mês. Para manter o foco da equipe, o técnico Anderson Batatais aposta em um trabalho de condicionamento físico com jogadas ensaiadas e minicoletivos, explorando todo o campo.





Mesmo com poucos dias de entrosamento, já que o elenco foi apresentado na quarta-feira (26), a equipe começa a desenvolver um padrão de jogo, segundo o comandante. "Os trabalhos têm sido 60% físicos e o restante técnico, uma forma de ganharem confiança mútua, buscando uma boa entrega, que aos poucos começa a surgir. Todo o tempo, inclusive à noite, têm sido voltado ao preparo dos atletas para fazermos uma boa estreia", explica o treinador.





Expectativa





No retorno à elite do Estadual, o Cacique do Vale conta com o atacante Waldison, ex-Fortaleza, que desembarcou em Sobral vindo do Adana Demirspor-TUR, além do meia Alan Fabrício, formado nas categorias de base do Ceará. Outro que conhece a expertise do futebol cearense é o lateral Piauí, que foi campeão nacional da Série D com o Ferroviário em 2018.





Ainda recuperando o físico após o título do Campeonato Brasileiro, o jogador afirmou estar se esforçando para alcançar o melhor ritmo e já buscar a vitória na estreia. "Depois das férias, volto a integrar um novo elenco nessa temporada que começa. Mesmo nos momentos de descanso, pensamos muito nos três pontos, porque é importante vencer fora de casa", reforça Piauí, que sonha com novas conquistas na carreira.





Consciente da força do elenco, o técnico Batatais ressalta que o principal objetivo do clube para 2019 é recuperar os períodos de glórias, além de brigar por uma vaga inédita na Copa do Brasil.





"Queremos fazer um bom alicerce nesse Estadual, e dar sequência, buscando uma vaga na Copa do Brasil, com acesso por meio da Fares Lopes, para trazer o cenário nacional novamente para Sobral, voltando a ganhar a credibilidade que o Guarany perdeu nos últimos anos. Não vai ser fácil, mas espero contar com o apoio de todos", afirmou.





Comissão técnica





No Cearense, o Guarany vai contar com um analista de desempenho no elenco, profissional que nunca fez parte da estrutura da equipe. É dele a missão de melhorar a capacidade estratégica de jogo.





"Nós fazemos a filmagem de todos os treinamentos e jogos; utilizamos diferentes softwares, onde são separados todos os eventos relacionados ao grupo, inclusive o destaque sobre as características de cada jogador apresentado, para a possível contratação por parte do departamento executivo", explica Cláudio de Andrade, analista de desempenho recém chegado do Vitória/BA,que faz parte da nova comissão técnica do Guarany ao lado de Fred Gomes (executivo de futebol), do presidente executivo, Mauro Fuzaro, e do presidente do Conselho Deliberativo, Lintor Torquato.





Reforço





Quem também espera uma boa estreia é o goleiro Dida, que vem da última campanha do Independente de Tucuruí /PA, e luta para se firmar com a titularidade na posição. Com 31 anos, o jogador traz a experiência de outros embates em campo, sempre atuando em times da região Norte.





"Já defendi 10 clubes na minha terra, sendo campeão em 2011, e conto com minha experiência e entrosamento com a Equipe, que ainda está se formando, para iniciar bem nesse campeonato", declara.





Em casa





Com estreia sendo disputada longe de casa, o torcedor do Guarany vai precisar esperar até o dia 9 de janeiro, quando a Equipe enfrenta o Horizonte no Estádio do Junco, pela segunda rodada do Estadual.





Em contato com a reportagem do Diário do Nordeste, o Cacique do Vale informou que o equipamento passa por ajustes técnicos, mas garante que a reforma será encerrada nas próximas semanas antes do duelo com o Galo.





(Diário do Nordeste)

Foto: Marcelino Júnior