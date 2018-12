A espera acabou! A maior Banda Católica do Brasil está de volta a SOBRAL: BANDA ROSA DE SARON! A banda irá se apresentar no dia 3 de fevereiro no Palmeiras Country Club. Será a despedida do vocalista Guilherme de Sá. Então você não pode perder! Em breve venda de ingressos na Loja Skyler.





Realização: Paróquia São Paulo Apóstolo.









Maiores Informações:





Padre Aírton: 36142646





Lucas Torres: 996083742