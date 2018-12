SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA - ACHADOS E PERDIDOS

"Peço encarecidamente a quem tiver encontrado um relógio na cor preta, pulseira cor rosa, o qual foi perdido no último domingo, dia 09/12, aproximadamente 21hs, no terminal rodoviário de Sobral. O mesmo possui a seguinte característica: quando a pessoa liga o relógio, recebe uma mensagem pedindo para me ligar e aparece meu número, basta apertar e segurar o botão. Existe ainda um arranhão na tela, no canto superior direito. Se você encontrou este relógio, peço se possível a gentileza de entrar em contato com IVNA ARRUDA SOUSA, nos seguintes números: (88) 9 96056275 / (88) 9 99777343 / (88) 9 96796350. Desde já, agradeço imensamente pela sua atenção e honestidade.









Antecipadamente agradeço a sua atenção!!!"