INTERNAUTA DENUNCIA OBRA ABANDONADA NO BAIRRO PE. IBIAPINA

Internauta denuncia que a Prefeitura de Sobral abandonou obra de saneamento no bairro Padre Ibiapina.

Confira a denúncia na íntegra:

"Boa noite a vcs do blog sobral 24 horas.









Gostaria de pedir encarecidamente que poste essa publicação:









No meu bairro Padre Ibiapina foi começado as obras de drenagem dos esgotos, feito vários buracos para colocar as manilhas de concretos e algum tempo depois foram cavados novos buracos nos mesmos lugares para que fosse feito o saneamento que por mais uma vez encontra-se mais uma obra parada onde está horrível o trânsito agora com essas chuvas, águas barrentas e ainda deixaram até umas estacas de sinalização .









Atenção Sr.prefeito e secretário, vamos ao menos passar um asfalto pra fazer de conta. Obg."