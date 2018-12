SOBRAL ABANDONADA - VILA RECANTO TOMADA PELO ESGOTO A CÉU ABERTO; VÍDEO

Internauta denuncia o abandono em que se encontra o bairro Vila Recanto 1. A denunciante relata que a rua Carmelita Moura está tomada pelo esgoto a céu aberto, causando transtornos aos moradores e transeuntes.





Confira a denúncia na íntegra:





"Sou moradora do bairro Recanto 1, precisamente da rua Maria Carmelita Moura e não só eu mas toda a população do referido bairro está injuriada com a atenção que as autoridades tem dado para o nosso bairro, estamos vivendo na lama, pois toda a rua a que me refiro está com os esgotos estourados, não aguentamos mais o fedor e a imundice de lama."