SOBRAL ABANDONADA!

Internauta denuncia o abandono em que se encontra o bairro Recanto 1.

Veja a denúncia na íntegra:

"Boa noite venho por meio do blog demonstra minha indignação. Acontece que aqui na rua Presidente José Sarney, Recanto 1, a "AVENIDA" que aqui foi feita e sempre nos mostra muitos problemas, começando pelo o calçamento, que esta mal feito, o calçadão para pedestres que está cheio de buracos e está literalmente se desmontando, em fim, como se não bastasse, desde ontem que estamos no ESCURO, pois a prefeitura liga e a ENEL desliga por conta de irregularidades da prefeitura. Bem, estamos no escuro, pagando um valor muito elevado de iluminação pública, correndo vários riscos, espero que por meio dessa postagem no blog seja tomada as devidas providências, pois aqui tem crianças, idosos e adultos correndo risco de assalto e acidentes de trânsito."