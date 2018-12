O sobralense Joaquim Pascoal Flores, foi um dos 25 finalistas do 1º. PRÊMIO LITERÁRIO DA PESSOA IDOSA, evento realizado pelo Ministério dos Direitos Humanos. O ilustre sobralense ficou em 5 º. lugar no Nordeste e em 2 5 º no Brasil.



A festa de premiação aconteceu na sexta-feira (21), em Brasília.

