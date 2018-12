Tenente Rainer perde rim após tentativa de assalto em Sobral

O tenente aposentado da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), Rainer Vasconcelos, perdeu um rim e teve as funcionalidades do baço afetadas após reagir a uma tentativa de assalto. O caso ocorreu na manhã deste domingo, 2, no bairro Alto do Cristo, em Sobral, distante 235 km de Fortaleza. O oficial reformado está internado no Hospital Santa Casa de Sobral.





De acordo com a Secretária de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o tenente da reserva da PMCE foi surpreendido por homens armados que chegaram e anunciaram o assalto. O agente de segurança reagiu a ação criminosa e foi ferido por disparos na região do abdômen. Segundo informações de oficiais da PM de Sobral, ao fugirem do local do ocorrido, os criminosos deixaram uma moto roubada e a arma utilizada para os disparos.





Até o momento, ninguém foi preso. No entanto, a SSPDS afirma que diligências estão em andamento com o objetivo de localizar e prender os suspeitos. A Delegacia Regional de Sobral apura a tentativa de roubo contra o agente de segurança aposentado.





Com informações do portal O POVO Online