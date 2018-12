Toffoli é o único que pode derrubar decisão de Marco Aurélio

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, é o único que pode reverter a decisão do ministro Marco Aurélio Mello.





Marco Aurélio mandou a Justiça soltar todos os presos que cumprem pena após condenação em segunda instância no país.





Entre os afetados pela decisão está o ex-presidente Lula da Silva (PT), preso desde abril para cumprir a pena de 12 anos e um mês no caso do tríplex no Guarujá.





A Procuradoria-Geral da República (PGR) informou, em nota, que “já analisa, juntamente com a equipe, as medidas judiciais cabíveis”.





De acordo com informações da “Gazeta do Povo“:





Segundo o advogado Francisco Monteiro, doutor em direito pela UFPR, se houver algum pedido de reconsideração por parte do Ministério Público, a competência para julgar o recurso é do presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Ele é o responsável por julgar casos urgentes durante a primeira quinzena do recesso judiciário, que começou na tarde desta quarta-feira (19).





A partir da segunda quinzena do recesso, o responsável por julgar um eventual recurso é o vice-presidente da Corte, ministro Luiz Fux.