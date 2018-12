Uma pessoa morre e outras sete ficam feridas em atropelamento em Crateús

Oito pessoas foram atropeladas na tarde deste domingo, 2, em Crateús, distante 359,4 km de Fortaleza. Conforme a Polícia Militar do município, um homem identificado como José Humberto Uchoa dos Santos morreu no local. Outras três foram transferidas para um hospital em estado grave, em Sobral. Entre os feridos está o motorista do veículo.

As vítimas estavam sentadas na calçada de uma padaria, localizada na av. Edilberto Frota, no Centro de Crateús, quando o motorista de um veículo Gol em alta velocidade perdeu o controle e invadiu o estabelecimento. Quatro pessoas sofreram fraturas. Ainda conforme informações da PM, o carro desgovernado só parou quando atingiu a parede do estabelecimento.





O motorista foi retirado de dentro do carro e agredido com socos e chutes por populares. O condutor foi isolado da população já desacordado após a chegada do Raio e do Corpo de Bombeiros.

O acidente ocorreu por volta das 17h15min.





(A Voz de Sta. Quitéria)