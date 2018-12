URGENTE! Gerson Camata, ex-governador do ES, é morto a tiros no meio da rua

Testemunhas disseram que um homem se aproximou do ex-governador e disparou à queima-roupa; um suspeito foi preso.

O ex-governador do Espírito Santo, Gerson Camata, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira, 26, na rua Joaquim Lyrio, no bairro Praia do Canto, em Vitória, confirmou a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Um suspeito foi preso e está prestando depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHHP).





Segundo informações da TV Gazeta, afiliada da Rede Globo no estado, testemunhas relatam que um homem se aproximou do ex-governador e disparou à queima-roupa.





O Samu chegou a ser acionado, mas o político de 77 anos morreu no local. O motivo do crime ainda é desconhecido e está sendo apurado pela Polícia Civil.





Camata foi o primeiro governador democraticamente eleito depois da Ditadura Militar, no período de reabertura política, em 1983. Também foi senador pelo estado, de 1987 até 2011.