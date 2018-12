Vereador Julierme acusa a Coin de ter comando operação fracassada em Milagres

Para o vereador, a Inteligência da SSPDS não compartilhou informações com a Polícia.

O policial civil e vereador Julierme Sena (PROS) subiu à tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza para questionar a operação policial ocorrida em Milagres, onde 14 pessoas foram mortas, entre elas, seis reféns.





O vereador afirmou que quem comandou a operação foi a Coordenadoria de Inteligência (Coin) e criticou a falta de integração com os órgãos de Segurança Pública do Ceará. Para Julierme, a Coordenadoria deveria filtrar as informações e repassar para Polícia Civil prosseguir com as investigações. “A Coin avocou para si a investigação e deu continuidade”.





Julierme Sena afirmou que os policiais civis de Sergipe informaram ao Estado do Ceará que um carro Fiat Strada, placa JSC 8251, estava a serviço da quadrilha e há 15 dias veio para o Ceará, mas o veículo não foi devidamente monitorado.





O parlamentar criticou ainda a decisão do afastamento dos policiais militares “afastou 12 policiais militares, mas não afastou quem comandou a operação”, destacou.





Defensor da categoria, Julierme destacou ainda uma declaração do governador Camilo Santana, que afirmou o desejo de transformar a Polícia Civil na melhor do país. “Governador, saia da retórica. Coloque em prática!”, disse o vereador.





Veja foto do carro:





Confira o pronunciamento de Julierme:

(CN7)