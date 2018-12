Vereador propõe moção de repúdio contra Camilo Santana

Camilo teria minimizado a morte de vítimas durante ataque a bancos no Cariri.

A Câmara de Serra Talhada, em Pernambuco, analisa esta semana, uma moção de repúdio contra o governador do Ceará, Camilo Santana, por conta das declarações do Chefe de Estado após os ataques registrados em Milagres, no Cariri. A moção foi apresentada pelo vereador Sinézio Rodrigues, filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), tal qual o governador cearense.





"Ele foi infeliz em sua fala e merece receber repúdio até de nós mesmos do PT. Então vou apresentar à Câmara Municipal uma Moção de Repúdio a essa declaração infeliz do governador”, disse o parlamentar ao Farol de Notícias, site local.





A fala de Camilo, segundo a publicação, ainda causou revolta em amigos, familiares e moradores de Serra Talhada. No atentado, criminosos fizeram reféns como escudo humano. Entre as vítimas, estava uma família que veio ao Ceará para buscar parentes no aeroporto de Juazeiro do Norte.









Nota de pesar





O prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque (PT) e o deputado federal, Sebastião Oliveira (PR), emitiram uma nota de pesar pelas mortes registradas em Milagres.





O gestor decretou luto e lamentou a tragédia. “Desejo que Deus conforte toda a sua família e que dê forças para que a dor que sentem nesse momento seja amenizada. Serra Talhada está entristecida e enlutada. Diante deste lamentável episódio, decretei Luto Oficial no município."





O parlamentar, por sua vez, disse que prestou solidariedade à família. “Mais uma vez, a violência interrompe o ciclo natural da vida. Neste momento de dor, peço a Deus que envie luz e conforte o coração de todos os amigos e familiares das vítimas que deixaram o nosso convívio de forma tão trágica. Estarei rezando por todos eles."

Fonte: Cnews

