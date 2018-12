Vestibular Agendado do UNINTA faz ação social em defesa dos animais de rua

O Centro Universitário Inta (UNINTA) informou no dia 05 de dezembro a abertura do período de inscrições para o processo seletivo Vestibular Agendado 2019.1. Para validar a inscrição é cobrada a taxa de R$ 50,00, que pode ser revertida em doação de 1 kg de ração para cães ou gatos, que serão destinadas a entidades que protegem e resgatam animais de rua em situação de vulnerabilidade.





Para ajudar os animais, o candidato deve efetuar sua inscrição online, imprimir o boleto e apresentá-lo, junto com 1kg de ração animal para caninos ou felinos, na recepção do Hospital Veterinário de Pequenos Animais, localizado no Bairro Dom Expedito, anexo ao UNINTA, na Travessa Roma, sem número.





O período de inscrições vai até o dia 24 de fevereiro de 2019, com 08 opções de datas de prova, sendo a primeira no dia 19 de dezembro. Estão sendo ofertadas 1550 vagas nos cursos de graduação, na modalidade presencial, com aulas iniciadas em 03 de março próximo.





A datas das provas e período de matrículas:





As provas agendadas serão realizadas nos dias 19 de dezembro, 17, 23 e 30 de janeiro e 6, 13, 20 e 27 de fevereiro a partir das 19h, na sede do UNINTA. O resultado será divulgado 48h após o exame.





Os candidatos que realizarem o vestibular no dia 19 deverão realizar a matrícula até 04/01/2019, os que farão dia 17, 23, e 30/01 terão até o dia 08/02/2019 e os que optarem pelos dias 06, 13 e 20/02 poderão se matricular até 08/03/2019.