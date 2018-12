Na manhã desta sexta-feira, dia 14, foi registrado em incêndio na empresa Lassa Laticínios, localizada no bairro Sinhá Sabóia.





Suspeita-se de incêndio criminoso.





Felizmente, ninguém ficou ferido.





Uma Equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local.





Confira no vídeo as imagens do incêndio:

Vídeo: Joscel Vasconcelos