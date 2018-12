VIOLÊNCIA AVASSALADORA EM SOBRAL: TENENTE RAINER É BALEADO EM TENTATIVA DE ASSALTO

Na manhã desta domingo, dia 2, por volta das 10:30h, o Tenente da Polícia Militar, Rainer Vasconcelos, foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro Alto do Cristo, nas proximidades do Colégio Cirão.





A vítima foi abordada por dois elementos armados de revólver em uma motocicleta, que anunciaram o assalto. O Policial reagiu ao assalto e foi baleado na região do abdômen .





O Tenente foi socorrido para o Hospital Santa Casa onde permanece internado recebendo atendimento especializado.



A Polícia Militar está realizando várias diligências, caçando a dupla que atentou contra a vida do Tenente Rainer.





Mais informações a qualquer momento