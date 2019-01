Após praticar assalto, ladrão tenta escapar da Polícia subindo no teto de um ônibus na Avenida João Pessoa; vídeo

Depois de praticar um assalto na rua, tomando o celular de uma garota, um bandido tentou fugir da perseguição da Polícia na manhã desta terça-feira (22), em plena Avenida João Pessoa, nas proximidades do Estádio do Vozão, em Porangabusu. O ladrão saiu correndo e ao chegar em um cruzamento próximo, não pensou duas vezes: subiu na janela de um ônibus parado no semáforo e foi parar no teto do coletivo.





Logo, policiais militares em uma viatura do Policiamento Ostensivo Geral (POG) cercaram o ônibus para prender o assaltante. O bandido tentou escapar, mas um motorista ajudou a Polícia a capturar o ladrão. O assaltante sofreu uma queda no momento da prisão e começou a se debater no asfalto. Mas, logo foi colocado no "camburão" e levado para uma delegacia do bairro. A cena do bandido no teto do ônibus chamou a atenção das pessoas que passavam pelo local e algumas decidiram filmar o episódio.

Com informações do Blog do Fernando Ribeiro